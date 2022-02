„Čeká nás první domácí utkání ve skupině A1. Chceme potvrdit velmi důležitou výhru z Brna. S Kolínem to máme v této sezóně 0:2, takže jim máme co vracet. Soupeř hraje velice chytrý basketbal. Motorem týmu je Adam Číž, který již po zranění nastoupí," řekl na adresu Kolína trenér BK Opava Petr Czudek, který se vrací na opavskou lavičku. „Těším se moc, snad to nebudu klukům kazit,“ dodal s úsměvem.