Aktuálně druhý celek basketbalové Kooperativy NBL z Opavy se vymanil z covidového zajetí a chystá se na sobotní zápas v Pardubicích. Do plného tréninku se zapojila i čtveřice marodů: Martin Gniadek, Petr Bohačík, Luděk Jurečka a Lukáš Bukovjan. „Trénujeme všichni. Otázkou ale je, co s námi udělala dlouhá pauza a jak na tom budeme po fyzické stránce,“ řekl trenér Petr Czudek, který si sám prošel těžkým průběhem covidu. „Kluci dlouho nehráli, jsou pořádně natěšeni,“ hlásí ambiciózní kouč.

Opavský výběr se představí v sobotu od čtrnácti hodin v Pardubicích. Beksa byla rovněž v karanténě. Ještě přední přivítala staronovou tvář, a to osmadvacetiletého amerického křídelníka Domineze Burnetta, který letošní sezonu začal v makedonském MZT Skopje. „Pardubice jsou určitě kvalitním soupeřem, navíc budou mít už za sebou první zápasovou zkoušku po pauze,“ poznamenal Czudek. Východočeši hrají ve středu s USK Praha.

Slezané by si rádi v nadstavě udrželi druhou příčku. „Hrajeme tři zápasy doma, tři venku. Chceme druhé místo udržet. Hlavně se ale musí soustředit sami na sebe,“ podotkl trenér BK Opava.

Sportovní ředitel a trenér Opavy nechce před vrcholem sezony ponechat nic náhodě. Má v plánu tým posílit. „Je pravdou, že náš kádr posílit chceme. Pracujeme na tom. Konkrétní být ale nechci. Pokud vše dopadne dobře, vše by mohlo být v příštím týdnu dotažené do zdárného konce,“ řekl. Podle informací Deníku se jedná o dva kvalitní hráče, se kterými by Opavští mohli pomýšlet v play off na nejvyšší příčky.