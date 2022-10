Nejsme favorité, to může být výhoda, prohlásil před Velkou Stromský

Juraj Páleník, ještě loni oblékal dres Opavy, nyní patří do základní rotace Pražanů. Motivaci v Opavě bude mít určitě velkou. „Bude mít o motivaci postaráno, uvidíme, jak se s tím popere. Zda bude nervózní, nebo ne. Hraje slušně, překvapilo mě, že hraje na pozici čtyři. Není to jenom o něm,“ řekl na adresu svého nedávného spoluhráče Zbránek.

Opava naposledy dokázala zvládnout dramatickou bitvu v Kolíně. „Závěr byl hlavně Šírovi, který to vzal na sebe. V Kolíně se hrál zajímavý basketbal. Hrálo se nahoru, dolů. Dostali jsme osm bodů, vyrovnali jsme a to se ještě jednou opakovalo. Po zápase s Nymburkem, který jsme mohli porazit, jsme takový to výsledek potřebovali uhrát. Psychiku nám to určitě zvedlo,“ podotkl opavský křídelník. Sobotní duel má úvodní rozskok v 18 hodin.