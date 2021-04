/FOTOGALERIE/ Úvodní zápas čtvrtfinálové série mezi Opavou a Královskými Sokoli z Hradce Králové přinesl opavskému favoritovi pořádnou fušku. Hradečtí byli velmi nepříjemným soupeřem, opět je držel střelecky disponovaný Halada. Slezané se na výhru 89:84 nadřeli.

První čtvrtfinálový zápas mezi Opavou a Hradcem Králové. Foto: Ondřej Ludvík | Foto: Deník/VLP Externista

První čtvrtina nabídla slušnou přestřelkou. Opavský tým táhli ze začátku bodově Šiřina, Gniadek a Švandrlík. Výběr trenéra Petra Czudek se snažil jít do trháku, ale to mu nebylo přáno. Východočechy držel nad vodou Halada se Sedmákem. Nicméně po prvním hracím období byl rozdíl osmi bodů – 32:24. Druhá desetiminutovka už tak plodná ze strany favorita nebyla. Domácí v ním byli ještě po pěti minutách hry na sedmi bodech. V závěru poločasu se pokusil opavský výběr o další trhák. Jenomže i ten byl odražen. Díky Jurečkovi s Gniadkem a Slavíkem to bylo o sedm - 49:42.