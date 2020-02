Výběr kouče Petra Czudka nezachytil vstup do utkání. Nešly mu trojky, neproměňoval trestné hody. Nabral až devatenáctibodové manko. Ve čtvrtém hracím období ale přišlo velké z mrtvých vstaní. Klečka dal dvě trojky, brzy ho podpořil Gniadek. V jednu chvíli byl rozdíl mezi oběma týmy jednobodový.

Bohužel Pražené měli na palubovce skvěle hrajícího Applebyho, který trojkou vzal Opavě vítr z plachet a po devatenácti letech poslal Sovy do finále Českého poháru. „Měli jsme špatný vstup do utkání. Trápili jsme v obraně i v útoku. Nepadaly nám trojky, nebyli jsme si schopni pomoci trestnými hody. USK vyhrál zaslouženě,“ shrnul opavský kouč Petr Czudek.

„Soupeř šel do trháku. My jsme se velkou vůli vrátili do zápasu. Bohužel nám chyběla lehkost, hráli jsme pod dekou. Možná i někde vzadu v hlavách jsme měli úterní nezdar ze Svitav,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

„V našem týmu se nenašel nikdo, kdo by hru zvedl. USK mělo Applebyho se Sehnalem. Jsem zklamaný. Chtěli jsme do finále, ale nevyšlo to,“ pokrčil rameny zkušený trenér.

Už zítra čeká jeho tým zápas o bronz. „Zklamání je velké, ale řekli jsme si, že jsme do Plzně nepřijeli pro bramboru. Chceme alespoň bronz. Bude to hodně o morálu,“ tuší Petr Czudek, který bude postrádat Luďka Jurečku, který dostal úder do obličeje a utkání nedohrál.

BK Opava – USK Praha 77:84 (14:29, 34:50, 51:67)

Body: Gniadek 19, Bujnoch 16, Klečka a Zbránek 13, Šiřina 9, Dragoun 4, Švandrlík 2, Slavík 1 - Appleby 29, Sehnal 19, Marić 9, Petružela 7, Štěrba 6, Křivánek, Stevanovic 5, Mareš 4. Rozhodčí: Vyklický, Kučírek, Blahout. TH: 28/19:36/28. Trojky: 6:10. Doskoky: 43:44. Fauly: 28:24. Diváci: 300.