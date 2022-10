„Věděli jsme, že když se budeme vracet z Bulharska, tak budeme mít problém s regenerací. Ještě bych těl tímto poděkovat USK za změnu pořadatelství. Protože cestovat ještě do Prahy, by bylo zničující,“ řekl úvodem opavský trenér Petr Czudek. „Soupeř hrál agresivně v obraně i útoku. My jsme se vydali na maximum. Jsem rád, že jsme se o výsledek podělili bodově. Těší mě také, že kluci dokázali vytlačit únavy z hlav,“ pochvaloval si šéf opavské lavičky. „Soupeř nás chvíli mačkal, avšak uměli jsme se s tím porvat,“ dodal.