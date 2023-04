/FOTOGALERIE/ Jedině vítězství nad ústeckou Slunetu nechá opavské basketbalisty v naději na přímou účast ve čtvrtfinále. Na Slezany nečeká lehká bitva. Ve středu ztratili dobře rozehraný zápas v Pardubicích, navíc nejistý je start kapitána Jakuba Šiřiny, kterého trápí poraněný kotník.

Nastoupí v sobotu Jakub Šiřina? | Foto: Deník/Petr Widenka

Pandy už jednou letos Opavu pořádně rozesmutnily, a to tím, že ji nepustily do FINAL 4 Českého poháru. Momentálně se ale trápí, když z posledních pěti zápasů vyhrály pouze jeden. „Ve středu v Pardubicích jsme smolně nedotáhli slibně rozehrané utkání do vítězného konce,“ vracel se ke středečnímu duelu opavský kouč Petr Czudek.

Opava na východě Čech nehrála špatně. „Pardubice nebyly lepší, ale my jsme se hloupými chybami v závěru připravili o výhru. S porážkou se musíme rychle vyrovnat, protože šance na přímý postup do play-off ještě žije,“ pokračoval opavský kouč. „V sobotu musíme bezpodmínečně vyhrát. Jedině tak si udržíme naději na účast v první šestce,“ podotkl Petr Czudek. „Je zapotřebí se vyvarovat hloupých ztrát,“ dodal.

Sobotní zápas v opavské hale začíná v 18 hodin. Otázkou je, zda na do něj naskočí kapitán Jakub Šiřina, který si v Pardubicích přivodil zranění.