Jakube, vypadá to, že Opava se vrací ke hře, která jí zdobila. Olomoucku jste nedali sebemenší šanci… Když k tomu připočtu i pohár, tak máme čtyři vítězství v řadě. V naší hře je vidět progres, zlepšení směrem nahoru. Myslím si, že vítězstvím v Brně jsme zlepšené výkony jenom potvrdili. Věděli jsme, že Olomoucku máme co vracet. U nich jsme předvedli dokonalý kolaps. Nyní doma jsme od začátku diktovali tempo. Chtěli jsme hrát agresivně v obraně, a to se nám dařilo. I když jednačtyřicet bodů za poločas bylo na naše poměry hodně. Celkově to byl od začátku až do konce z naší strany kontrolovaný výkon.

Najednou bylo vidět, že vás hra i baví. V předešlých zápasech chyběla Opavě jiskra…

Když máte bilanci sedmi proher z devíti zápasů, tak se to na psychice projeví. Může to vypadat, že nás to nebaví., ale trápili jsme se. Hráli jsme, tak jak, jsme nechtěli. Nyní to bylo jiné. Výhra v Brně nás nakopla, navíc teď nás hnali skvělí fanoušci. Dostali jsme chuť, zápas dostal šmrnc a vypadalo to jinak.

Nově máte v týmu amerického pivat Dylana Carla. Jak se vám jeví?

Zatím je brzy na nějaké hodnocení. Má s námi dva zápasy, tři tréninky. Ale až se zapracuje do našich systémů, bude přínosem a posilou. Hodně nám pomůže pod košem, kde jsme byli zranitelní.

V sobotu hrajete na palubovce nebezpečných Pardubic. Jak vidíte tento duel?

Opět hrajeme se soupeřem, kterému máme co vracet. Poslední zápasy nám zvedly náladu. Pokud budeme plnit, co si řekneme, šanci na úspěch máme. Do Pardubic jedeme s jasným cílem, a to prodloužit naši vítěznou sérii.