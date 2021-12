Čtvrtý tým tabulky nenastoupil do zápasu v kompletní sestavě a v prvním poločase nabral rychle manko. Už v prvním poločase musel ze hry odstoupit Filip Zbránek. „Dostal jsem asi kolenem ránu na solar. Po zápase musím k lékaři,“ svěřil se. Jeho spoluhráči na palubovce kralovali, jenomže Brno se nepoložilo. „Za stavu 53:24 nasadilo Brno do hry mladého Tomáše Jansu. Dal do hry neskutečnou energií a díky němu se soupeř nadechnul,“ chválil talentovaného hráče Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. V jednu chvíli se hosté dotáhli na dvanáct bodů. „Více jsme naštěstí soupeři nedovolili a zaslouženě vyhráli. Čekali jsme, že Brno bude s námi držet krok a pak odpadne. Bylo to ale přesně naopak,“ řekl ještě Vlček.