„Hrajeme s kvalitním soupeřem, který má na to hrát finále. Očekávám hodně náročný a fyzický basketbal,“ řekl úvodem trenér BK Opava Petr Czudek. „Máme za sebou náročný výjezd do Ústí. Věřím, že jsme dobře zregenerovali,“ pokračoval. Nedělní vítězství na severu Čech a atraktivní soupeř je tou nejlepší možnou pozvánkou na středeční večer.

Velké utkání v Ústí nad Labem odehrál kapitán týmu Jakub Šiřina. Blýskl se šestatřiceti body, k tomu si připsal ještě osm asistencí. „Hráli jsme po dlouhých šesti měsících ostrý zápas. Byli jsme pořádně natěšeni,“ svěřil se dvaatřicetiletý rozehrávač. „Ústí bylo nervózní. Jeho hráči si byli vědomi toho, že hrají doma, a že mají šanci proti nám uspět. Nám vyšel začátek, utekli jsme na deset bodů, jenomže soupeři se podařilo dorovnat. Nakonec z toho bylo drama,“ vracel se k nedělní bitvě opavský kapitán. Rozuzlení nedělního dramatu přišlo v dvě vteřiny před koncem. „Vůbec nešlo o předem promýšlenou akci, spíše jsem improvizoval. Najednou na mě naběhli tři soupeřovi hráči, Larry byl nečekaně volný, trefil to krásně,“ komentoval klíčový moment Šiřina.

A jak vidí středeční domácí bitvu? „Na papíře mají Svitavy silný tým. My ale hrajeme doma, dají se porazit. Věřím, že budeme úspěšní,“ zakončil povídání Jakub Šiřina. Zápas začíná v 18 hodin.

Epidemiologická opatření v hale

S ohledem na epidemiologickou situaci a aktuálně platící nařízení bude hala rozdělena na dvě oddělené poloviny - A (sektory A1, A2, A3 a A4) a B (sektory B1, B2, B3 a B4), každá s kapacitou 500 diváků. Vstup pro fanoušky bude hlavním vchodem s tím, že vstupní dveře úplně vlevo budou určeny pro sektory A a vstupní dveře úplně vpravo pro sektory B. Po vstupu do haly nebude možné přecházet mezi sektory. Vstup do haly bude umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem (respirátor, rouška, šátek apod.), za vstupy do haly bude k dispozici dezinfekce. Majitelé permanentek vstoupí do haly po předložení voucheru, který si až uvnitř vymění za plastovou permanentku (nikoli jako v loňském roce, kdy se permanentky vydávaly v pokladně). Prodej permanentek na místě nebude probíhat! Po utkání bohužel nebude možná tradiční děkovačka fanoušků s hráči na palubovce.