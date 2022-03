Opava vyrazila do dějiště zápasu už v pátek. „Nechtěli jsme nic podcenit. V sobotu si dáme předzápasový trénink a jdeme na to,“ řekl opavský kouč Petr Czudek. První semifinálovou dvojici tvoří Opava s Pardubicemi, druhou pak Brno a Nymburk. Slezané jdou v sobotu do akce ve 14.30. „Pardubice stejně jako my poslední ligový zápas nezvládly. Bude to přenastavení hlavy. Máme zkušený tým, a to by měla být naše výhoda. Uděláme maximum proto, abychom jsme si finále před televizními kamerami zahráli,“ slíbil Czudek.