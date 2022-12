Děčínu patřil vstup do zápasu a šel až do dvanáctibodového vedení. Opava na kolena nepadla, přešla do zóny, která slavila úspěch. Ve druhém hracím období se hosté vrátili do hry. K vidění byl vyrovnaný basketbal. V závěru srovnával trojkou Slavík na 63:63. Bohužel následně se Švandrlík z perimetru netrefil. Tři vteřiny před koncem se prosadili domácí. Opavě se už následně odpovědět nepodařilo.