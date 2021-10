/FOTOGALERIE, VIDEO/ Velká basketbalová bitva byla k vidění v Opavě. Na palubovce to místy jiskřily. Z vítězství se nakonec radoval výběr Petra Czudka. Hlavně díky skvělé práci Šiřiny a Markussona nakonec Opavští vyhráli 80:73.

BK Opava - USK Praha 80:73 | Foto: Deník/Petr Widenka

Domácí měli skvělý začátek a vypadalo to, že další vítězství je na cestě. Opak byl ale pravdou. „Ze začátku nám věci vycházely. Jenomže soupeř využil našich chvilkových výpadků, kdy nám to nešlo a dokázal se vrátit do hry,“ poznamenal jeden z opavských asistentů David Zach.