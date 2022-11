Opava začala pěkně zostra. Po trojce Zbránka s faulem vedla 9:0, nakonec z toho byl až jedenáctibodový trhák. „Měli jsme skvělý začátek, vedli jsme 11:0, byla tam z naší strany spousta energie, jak v útoku, tak obraně,“ pochvaloval si opavský trenér Petr Czudek. Patrioti si ale vzali time a dokonce se dostali do vedení, ale jak se ukázalo poprvé a naposled. „Pak se to trochu zadrhlo. Do šaten jsme šli jen se šestibodovým náskokem,“ pokračoval zkušený kouč.