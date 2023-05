/FOTOGALERIE/ Víceúčelová hala v Opavě byla opět téměř vyprodána. Domácí celek se dokázal ve čtvtrtém čtvrtifnálovém duelu oklepat ze čtvrteční vysoké porážky a Brno srazil na kolena. Slezany ve čtvrté čtvrtině podrželi Slavík s Kouřilem a na světě bylo třetí vítězství. Tým trenéra Petra Czudka vyhrál 96:91 a jedno vítězství ho dělí od postupu.

Radovan Kouřil | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští vstoupili do zápasu dobře. Prakticky po celé utkání vedli. V dramatickém závěru udělal bodovou sérii Slavík a bylo vymalováno. V pondělí se celá serie stěhuje do Brna.

„Máme na tolik zkušený tým, aby se dokázal z porážky oklepat. Je jedno, zda prohraje o bod nebo o třicet,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Petr Czudek. „Do utkání jsme vstoupili lépe než včera, kdy jsme byli zamrzlí a koukali na sebe, co se děje. Rychle jsme nabrali dvouciferné manko,“ vracel se ještě ke včerejšímu duelu domácí kouč.

Opavu nakoply trojky Gniadka a Švandrlíka. „Byli jsme to my, kdo tahal za delší konec provazu. Vypracovali jsme sei patnáctibodvý náskok. Brno má ale kvalitu a těžkými trojkami Culpeppera se vrátilo do hry,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Domácím se nakonec podařilo Brno zastavit. „Pomohl nám Radovan Kouřil, který nastoupil se sebezapřením. Nakonec dal i důležitou trojku, která defitivně Brno zastavila,“ chválil svého rozehrávače Petr Czudek.

V pondělí se série stěhuje do Brna. „Čtvrtý krok bývá vždy nejtěžší. Musíme dobře zregenerovat a připravit se na pondělí,“ podotkl kouč Opavy a dodal: „Chtlě bych poděkovat našim fanouškům za podporu, byli opět fanstatičtí.“

BK Opava - Basket Brno 96:91 (27:25, 52:44, 72:66)

Body: Šiřina 16, Mokráň 14, Gniadek 13, Slavík 13, Kvapil 13, Zbránek 9, Kouřil 7, Švandrlík 6, Jurečka 3, Farský 2 - Bálint 19, Culpepper Sr. 18, Chatman 11, Půlpán 11, Šmits 10, Krakovič 8, Pointer 7, Puršl 7. Rozhodčí: Vyklický, Kučírek, Nejezchleb. TH: 24/28:15/19. Trojky: 10/25:12/28. Doskoky: 35:23. Fauly: 20:23. Diváci: 2250. Stav série: 3:1.