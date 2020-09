Opava položila základ k vítězství už v první čtvrtině, kdy si vytvořila sedmnáctibodový náskok. K velkému výkonu se znovu rozehrál Jakub Šiřina, kterému sekundovali všichni parťáci ze základní pětky.

„Vyšel nám vstup. Svitavy na naší hru nenašly recept. Navázali jsme na výkon z Ústí,“ těšilo Filipa Zbránka, autora jednadvaceti opavských bodů.

Ve druhé čtvrtiny hosté trochu z opavského náskoku ukrojili, ale šlo jen o chvilkovou záležitost. Gniadek šoupl koš s klaksonem a vedení domácích začalo opět narůstat.

„Základem byla první čtvrtina. Hráli jsme dobře, soupeři jsme nepůjčili balon,“ těšilo Petra Czudka, trenéra opavského výběru.

Změna nepřišla ani po přestávce. Domácí vyhráli s jasným přehledem. „Chci se omluvit všem našim fanouškům. Byli jsme jedním slovem trapní,“ kroutil hlavou trenér Svitav Lukáš Pivoda.

„Jedině, co se nám povedlo, byl fakt, že jsme našli cestu do Opavy. Jeden hráč vedle druhého podal otřesný výkon. Jsme tým s ambicemi, tak to hrát nemůže,“ byl pořádně naštvaný trenér Svitav.

„Průběh utkání byl pro nás jednoduchý. Svitavy odehrály slušné minuty v Nymburku, u nás tahaly nohy. Jasně jsme dominovali. Výborně zahrála základní pětka, líbil se mi Kuba Slavík,“ přidal ještě další postřehy opavský trenér Petr Czudek a dodal: „Minuty dostali i naši mladí, ale u nich mi chyběla větší bojovnost.“

BK Opava – Svitavy 107:72 (35:18, 58:34, 79:51)

Body: Šiřina 25, Zbránek 21, Jurečka 15, Gniadek 13, Slavík 11, Švandrlík 8, Bukovjan 6, Štěpánek a Robenek 2 – Proleta 21, Welsch, Dragoun po 11, Křivánek 10, Goga 6, Hlobil 4, Svoboda, Marko a Slezák 3. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Jedlička. TH: 33/48:17:24. Trojky: 6:9. Fauly: 19:32. Doskoky: 50:38. Diváci: 630. Nejlepší hráč: Filip Zbránek.