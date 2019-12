„Na palubovce existoval pouze jeden tým a tím bylo domácí Ústí nad Labem. My už jsme byli zřejmě myšlenkami pod vánočním stromkem,“ zlobil se trenér Opavy Petr Czudek.

Opavští nezachytili vstup do zápasu. Brzy prohrávali 22:8:

„Dokázali jsme se do utkání vrátit. Přiblížili jsme se na pět bodů a vypadlo to, že se chytáme. Bohužel opak byl pravdou. Dostali jsme slušnou facku. Dobře vím, že takhle hrát nemůžeme. Chyběla nám koncentrace, v týmu se tentokrát nenašel nikdo, kdo by naší hru zvedl,“ posteskl si opavský stratég.

Ústí nad Labem – BK Opava 93:66 (28:13, 50:30, 79:42)

Body: Svejcar 18, Pecka 16, Houška a Šotnar 14, Brown 10, Čampara a David 8, Haiblík a Maděra 2, Bažant 1 - Klečka 13, Bujnoch 12, Gniadek 11, Švandrlík 10, Bukovjan a Jurečka 6, Zbránek F5, Slavík 3. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Záruba. TH: 27/20:15/7. Trojky: 11:11. Doskoky: 43:31. Fauly: 18:25. Diváci: 920.