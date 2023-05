/FOTOGALERIE/ Tři čtvrtiny to vypadalo, že by opavští basketbalisté mohli favorizovaný Nymburk na jeho palubovce zaskočit. Slezané hráli dobře, střelecky se dařilo Jakubu Šiřinovi. Jenomže na řadu přišlo čtvrté hrací období, které výběru trenéra Petra Czudka vůbec nevyšlo. Středočeši nakonec vyhráli 94:81.

Opava má za sebou první semifinálový duel. | Foto: Dominik Janoš

Opavští se během tří úvodních čtvrtin prezentovali sympatickým basketbalem. Hlavně v útoku se jim dařilo. Nejen, že se jím podařilo vymazat devíti bodové manko, dokonce si vypracovali pětibodový náskok. Hlavně Jakub Šiřina byl při střelecké chuti. Zapsal si dokonce čtyři úspěšné trojkové pokusy.

„Myslím si, že hlavní druhá a třetí čtvrtina byla z naši strany dobrá. Dařilo se nám v útoku, když jsme i něco trefili,“ vracel se k zápasu opavský trenér Petr Czudek. „Dokázali jsme i využít toho, že domácí nebyli tolik koncentrovaní v obraně,“ pokračoval šéf opavské lavičky.

Opavská šestnáctka dala Mohelnici devítku a vede tabulku

Jenomže na řadu přišla čtvrtá čtvrtina a v ní šťastný koš Kříže. Středočeši zabrali, rychle výsledek otočili a utkání dovedli do vítězného konce. „Nymburk začala utahovat šrouby, přitvrdil v obraně a my jsme měli problém. Nemohli jsme překonat jeho obranu a z toho pramenila i naše špatná střelba. Musíme si nyní ukázat, co nám fungovalo a co ne. Musíme se hlavně taky soustředit sami na sebe a být plně koncentrovaní,“ podotkl Petr Czudek.

Poměrně brzy měli na kontě po čtyřech faulech Martin Gniadek s Jakubem Mokráněm. „Museli si dávat pozor, nemohli hrát až tak agresivně, ale to nám zápas neprohrálo,“ zakončil kouč BK Opava.

Čtvrteční duel má začátek v 17.10.

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 94:81 (23:17, 43:40, 72:74)

Body: Lockett 20, Watson 19, Kříž 17, Kovář 9, Autrey 8, Rylich 8, Sehnal 5, Boeheim 4, Gilyard 3, Palyza 1 - Šiřina 22, Švandrlík 13, Mokráň 10, Gniadek 7, Jurečka 7, Zbránek 6, Slavík 6, Farský 4, Kouřil 4, Mička 2. Rozhodčí: Vyklický, Scholze, Linhart. TH: 18/28:13/20. Dvojky: 26/42:19/36. Trojky: 8/24:10/33. Doskoky: 41:38. Fauly: 20:27. Diváci: 769. Stav série: 1:0.