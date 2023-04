/AKTUALIZOVANÁ FOTOGALERIE/ První krok mají opavští basketbalisté úspěšně za sebou. V úvodním utkání předkola porazili na domácí palubovce téměř před čtrnácti stovkami fanoušků pražskou Slavii 97:82. Odveta je na programu v pondělí v Praze.

BK Opava - Slavia Praha | Foto: Deník/Petr Widenka

Opava vstoupila do utkání sedmi body v řadě v podání Jakuba Šiřiny. Slavia se ale rozhodit nenechala. Dvěma trojkami ji podržel John. První čtvrtinu dokonce Sešívaní vyhráli 26:24. Druhá desetiminutovka patřila Slezanům. Soupeři dovolili jen třináct bodů a sami si vytvořili rozhodující náskok. Slavii nakonec porazili 97:82.

„Do zápasu jsme šli v roli favorita, utkání jsme zvládli a za to jsem hodně rád,“ začal své zápasové hodnocení opavský trenér Petr Czudek. Spokojený ale úplně nebyl. „V naší hře je spousta chyb, je to pořád kostrbaté. I když výsledek vypadá jednoznačně. Slavie hraje dobře, mají výborné střelce, hraje chytře a nás to stojí hodně sil,“ pokračoval trenér BK Opava. „Špatně reagujeme na určité věci, v obraně jsme málo agresivní. Pokud chceme mít delší sezonu, takhle hrát nemůžeme,“ podotkl Petr Czudek.

Odveta je na programu v pondělí v Praze. „Máme neděli na to, abychom jsme se zregenerovali. Musíme si všichni říci, že musíme zabrat. Jinak to bude na Slavii hodně těžké,“ zakončil kouč BK Opava.

BK Opava - SK Slavia Praha 97:82 (24:26, 53:39, 77:57)

Body: Mokráň 19, Šiřina 16, Jurečka 14, Zbránek 8, Kvapil 8, Slavík 7, Carl 6, Farský 6, Gniadek 6, Švandrlík 5, Kouřil 2 - Walton 23, John 19, Rožánek 9, Pumprla Radek 9, Jelínek 6, Kheil 6, Pumprla Pavel 5, Bernáth 3, Dworsky 2. Rozhodčí: Matějek, Scholze, Melichárek. TH: 20/27:13/17. Trojky: 11/40:11/28. Doskoky: 45:32. Fauly: 19:23. Diváci: 1345.