Dvouzápasové manko nabrali basketbalisté Opavy během uplynulého týdne. Nutno ale říci, že nebyli jediní, koho na palubovku covidová nákaza nepustila. V sobotu jdou už ale Slezané do akce. Na domácí půdě hostí pražské Vysokoškoláky.

Kryštof Vlček povede v sobotu Opavu | Foto: Deník / Petr Widenka

„Máme za sebou náročný týden. Nevědělo se, zda se bude ve středu hrát, či ne. Nakonec se nehrál a do zápasu jdeme až v sobotu,“ poznamenal jeden z opavských trenérů Kryštof Vlček. Kromě covidu bojují Slezané i se zraněními. „Abychom mohli trénovat pět na pět, musel jsem se znovu převléknout do hráčského,“ přiznal mladý kouč. „Pracovali jsme na tom, ať dostaneme do herní pohody Kubu Šiřinu a ještě více do našich systému zabudujeme Petra Bohačíka,“ podotkl Kryštof Vlček.