Jakub Šiřina předvedl velký výkon. Nastřílel 31 bodů, zaznamenal 8 doskoků a 5 asistencíZdroj: Deník/Petr Widenka

O osudu utkání rozhodla třetí čtvrtina, do které už nenastoupil v domácím dresu Radovan Kouřil. Navíc zdravotní problémy nepustily do hry Jakuba Mokráně s Filipem Zbránkem. „Ve druhém poločase nám došly síly. Ty byly na straně Nymburku. Nám navíc ubývali i hráči. Zranil se Radovan Kouřil. Z naší strany to bylo marné dobývání soupeřova koše. Dát jedenáct bodů za čtvrtinu je strašně málo. Nymburk se dostal na koně. My už jsme neměli, co nabídnout,“ přiznal Petr Czudek.

„Měli jsme více sil než Opava, a to jak fyzických, tak mentálních. Jsem rád, že jsme zápas zvládli. V Opavě se hraje vždycky těžce,“ zakončil Ladislav Sokolovský.

BK Opava – ERA Basketball Nymburk 77:91 (32:24, 54:44, 65:68)

Body: Šiřina 31, Gniadek 14, Slavík 8, Kvapil 6, Švandrlík 5, Farský 4, Jurečka 4, Mička 3, Kouřil 2 - Kříž 18, Palyza 14, Watson 10, Boeheim 9, Benda 9, Kovář 8, Sehnal 7, Váňa 6, Lockett 5, Tůma 5. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Linhart. TH: 27/31:17/20. Trojky: 8/33:16/37. Doskoky: 32:38. Fauly: 22:24. Diváci: 1330.