Formát poháru v sobě skrývá čtyři základní skupiny po třech týmech, jež si to rozdají každý s každým. O týden později je v plánu Final4 (čtyři vítězové základních skupin ve Final4 – 1) a další dvě čtyřčlenné skupiny (v jedné týmy ze druhých míst – Final4 – 2, ve druhé týmy ze třetích míst základních skupin – Final4 – 3) o umístění na 5.-12. příčce.

Final Four se hraje systémem dvou semifinále (jež určí los). Vítězové semifinále si zahrají finále a poražení o třetí místo. Podobné to bude i ve skupinách Final4 – 2 a Final – 3, kde si to týmy rozdají stejným způsobem o konečné umístění. Vítěz Final4 – 1 se stane majitelem nového Česko-slovenského poháru.

Složení skupin, A: Patrioti Levice, BKM Lučenec, Geosan Kolín. Skupina B: BK Děčín, BC Prievidza, USK Praha. Skupina C: Spišskí Rytieri, BK JIP Pardubice, BK Olomoucko. Skupina D: Inter Bratislava, BK Opava, Iskra Svit.