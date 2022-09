„Nastoupil proti nám mladý tým Interu. My jsme odehráli výborně druhou a třetí čtvrtinu. Začátek a konec zápasu už tak dobrý z naší strany nebyl,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „Stále jsme v přípravě. Utkání nám ukázalo pozitiva i negativa. Jasné je, že se musíme zaměřit na obranu, v ním nám stále skřípe,“ přiznal kouč BK Opava. Něco jen přes jednu minutu strávil na palubovce Radek Farský. „Radek si na zápasové rozcvičce hnul se zády. Chtěl to zkusit, bohužel to nešlo. Je to škoda, protože nám vypadl hráč z rotace,“ vysvětlil Petr Czudek.