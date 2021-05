Pryč byla komorní atmosféra z celé části sezony a to očividně svědčilo domácím. Opavský výběr byl k neudržení a rychle šel do trháku. První čtvrtinu vyhrál 24:8. „Diváci kluky nabudili. Úvodní šňůra 11:0 ukázala, že doma nechceme prohrát,“ podotkl Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. Hosté se trápili, hlavně Adam Číž byl dobře bráněn. „Kluci na Adamovi odvedli velký kus práce. Navíc když byl párkrát volný, tak se netrefil,“ pokračoval Vlček. „Opava na nás vlítla, v taktice něco změnila, na což jsme nedokázali během zápasu zareagovat. Mi to osobně taky moc nešlo. Nemělo smysl pro mě už dál hrát,“ řekl kapitán Kolína Adam Čiž, který ve druhém poločase sledoval utkání pouze ze střídačky.

Náskok Opavských se sice ztenčil v prvním poločase na sedm bodů, ale šlo jen o chvilkovou záležitost. Stačila chvilka a Slezané vedli znovu o dvacet. „Opava byla agresivnější, byla u všeho dříve a šla do trháku. Nám se vůbec nedařilo střelecky,“ štvalo hostujícího trenéra Miroslava Sodomu. „I když jsme se dokázali vrátit do hry, Opava nám znovu utekla a na to jsme už nedokázali zareagovat. Nedá se nic dělat. V pondělí se hraje další zápas a něm chceme uspět,“ podotkl šéf hostující lavičky.

„Přesně takhle se má hrát play off. Do zápasu jsme vstoupili maximálně koncentrovaně a to se odrazilo do výsledku. Velký dík patří divákům, byli skvělí, dodali nám spoustu energie,“ pochvaloval si nejlepší střelec zápasu, opavský křídelník Filip Zbránek, který k utkání dojel na motorce. „Motorka je pro mě nejlepší možnou přípravou,“ pousmál se. Druhý zápas se v Opavě odehraje v pondělí se začátkem v 15.15.

BK Opava - BC GEOSAN Kolín 86:61 (24:8, 41:30, 72:41)

Body: Zbránek 17, Šiřina14, Slavík 12, Kouřil 10, Jurečka 9, Švandrlík 9, Kvapil 5, Gniadek 4, Bohačík 4, Páleník 2 - Petráš 13, Jelínk 12, Skinner 11, Wallace 7, Pekárek 6, Křivánek 5, Dlugoš 3, Novotný 2, Machač 2. Rozhodčí: Baloun, Matějek, Blahout. TH: 12/11:21/12. Trojky: 11:5. Doskoky: 45:45. Fauly: 21:19. Stav série: 1:0.