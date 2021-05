/FOTOGALERIE/ První mečbol se opavským basketbalistům proměnit nepodařilo. Opavský výběr se na palubovce Geosanu střelecky trápil. Kolínští si brzy vypracovali více než desetibodový náskok, který už nepustili a po vítězství 79:67 si vynutili čtvrtý zápas. Nutno říci, že Slezané se vůbec nedostali do hry.

3. semifinále: Kolín - BK Opava. Foto: Ondřej Ludvík | Foto: Deník/Roman Brhel

Opavě nevyšel podle představ první poločas, hlavně pak první čtvrtina, ve které nabrala už osmibodové manko. Střelecky ji držel Petr Bohačík, ale jejím velkým problémem byla střelba z dálky. Z trojkové vzdálenosti proměnili jen jeden z třinácti pokusů, a to zásluhou kapitána Jakuba Šiřiny. To Středočeši se trefil hned šestkrát. Potřebovali na to šestnáct střel. I když se ve druhé desetiminutovce přiblížili Slezané na rozdíl šesti bodů, více se jim náskok Kolína stáhnout nepodařilo. Naopak Geosan díky Křivánkovi se Skinnerem šel znovu do jedenáctibodového trháku. Opavským místy chyběla jejich pověstná jiskra. Malá naděje pro ně přišla na začátku čtvrté čtvrtiny, kdy se prosadili Šiřina s Kouřilem, ale jak se ukázalo, šlo jen o chvilkový záblesk. Slezané se dál trápili ve střelbě a v pátek je v Kolíně čeká čtvrté utkání.