„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Potřebovali jsme po porážce s Brnem zabrat,“ vydechl si Juraj Páleník, který na palubovce strávil necelých patnáct minut. „Na Folimance se nevyhrává lehce. Sami jsme to v předešlém zápase poznali, když jsme ho ztratili košem v poslední čtvrtině,“ vzpomenul si na duel ze základní části slovenský basketbalista.

Středeční utkání bylo dlouho vyrovnané. Slezané ho zlomili ve čtvrté čtvrtině. „Hráli jsme dobře v obraně, domácím nešly trojky a my jsme jim povolili pouze osm bodů, to byl klíč k našemu úspěchu,“ podotkl autor tří důležitých trojek a dodal: „I když se USK k nám přiblížil na sedm, osm bodů,dokázali jsme hned zareagovat.“ Opavští přitom opět bojovali s fauly. „V posledních zápasech se nám to stává. Máme s tím potíže, ale je to dáno stylem, kterým se prezentujeme. Budeme takhle ale hrát dál, agresivita nás charakterizuje. Jen některé taktické fauly si musíme lépe rozdělit,“ pousmál se dvacetiletý basketbalista.

Premiéru v opavském dresu si odbyla nová posila z Ostravy, pětatřicetiletý pivot Petr Bohačík. „Byl s námi pouze na dvou trénincích, přesto se dokázal do naší hry rychle etablovat. Našel si hned pevné místo v týmu a hodně nám pomohl,“ chválil svého nového spoluhráče.

Juraj Páleník ve středu odehrál zřejmě svůj nejlepší zápas v barvách Opavy. Dal třináct bodů, proměnil všechny tři trojkové pokusy. „Člověka vždy nakopne první úspěch, dal jsem první trojku a začal si věřit. Jsem rád, že jsem mohl dopomoci k naši výhře,“ řekl mladý basketbalista.

V sobotu dorazí do Opavy favorizovaný Nymburk. „Je to soupeř, proti kterému nemáme co ztratit. Svou sílu prokázal naposledy v zápase s Bambergem, který ještě nedávno hrál Euroligu. My se musíme prezentovat koncentrovaným výkonem, nesmíme být bázliví,“ hledá Páleník klíč k úspěchu. „A taky nesmíme přecházet střelecké pozice,“ přidal závěrem další postřeh.