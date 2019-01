FOTOGALERIE/ Zápas v řecké Soluni, je dalším, který čeká na opavské basketbalisty v Lize mistrů. Na programu je ve středu od půl osmé.

Výprava směr Řecko vyrazila v úterý v pravé poledne, a to autobusem od opavské haly, pod taktovkou řidiče Jiřího.

Tým zamířil do Vídně, odkud následuje přesun letecky do Atén a následně do Soluně. Právě na horké půdě řeckého PAOK Soluň čeká opavské basketbalisty další zápas v Lize mistrů.

„Máme před sebou náročné cestování, hlavně z hlediska logistiky. Na přestup v Aténách nemáme moc času, ale jsem optimista. Navíc jede s námi Ondra Ludvík - naše štístko. Dokáže zařídit i nemožné, což jsme poznali v Paříži,“ řekl před odjezdem trenér Petr Czudek Deníku.

Slezané naposledy v pondělí porazili ve čtvrtfinále Českého poháru Hradec Králové a zajistili si účast ve Final 4.

„Potřebovali jsme vítězství jako sůl. Konečně jsme měli zase radost z basketbalu,“ pochvaloval si Czudek.

Na Slezany čeká v Řecku bouřlivé prostředí. „Nemyslím si, že by dvanáctitisícová hala byla plná, ale i tak to bude hukot,“ míní kouč BK Opava.

V Soluni opět nebude opavský tým kompletní. Chybět budou Jakubové Šiřina se Slavíkem a také Martin Gniadek. „Celou sezonu bojujeme s absencemi, bohužel platí to i nyní pro Soluň,“ zakončil Petr Czudek.

Středeční zápas začíná v 19.30 řeckého času.