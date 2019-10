Maďarský tým má za sebou už první zápas v Alpe Adria cupu, když prohrál na palubovce slovinského Šenčuru 68:88. „Körmend má náročný program. Vedle domácí soutěže hraje i FIBA cup. Má široký kádr, v Alpe ohrává mladší hráče,“ řekl trenér BK Opava Petr Czudek.

Opavské čeká další duel v lize v sobotu, opavský stratég ale své hráče šetřit nebude. „Uvidíme dle zdravotního stavu. Samozřejmě že větší minutáž dostanou naši mladí, ale zároveň chceme v poháru co nejdál,“ zvedl prst šéf opavské lavičky.

Opava má na marodce aktuálně dva hráče, a to Radima Klečku s Filipem Zbránkem. „U Radima to vypadá na delší dobu, Filip by měl naskočit do hry dříve, uvidíme, zda už to bude do sobotního zápasu,“ řekl Petr Czudek. Slezané vstoupili do sezony dobře, všechny tři zápasy vyhráli. „Výsledky beru všemi deseti. Ve hře ale vidím ještě nedostatky. Jak na tom jsme, ukáže sobotní duel s Ústím,“ zakončil trenér BK Opava.