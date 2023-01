„Los nám přisoudil Ústí nad Labem, tým, který má momentálně nejlepší formu z celé ligy. Vyhráli osm zápasů v řadě, navíc mají skalpy Brna a Nymburku. Nebude to lehký zápas,“ řekl úvodem opavský trenér Petr Czudek. Oba soupeři se během krátké doby potkají hned dvakrát. V rámci ligové soutěže se Slezané představí v neděli na severočeské palubovce. „Tak se to nyní sešlo, ale nic s tím nenaděláme. Pro oba týmy je to stejná situace,“ doplnil Petr Czudek.