Opava nezačala úplně špatně, nicméně první čtvrtina patřila Kolínu, a to i díky Adamu Čížovi, který měl opět střelecký den. „Začátek nebyl úplně z naší strany tak špatný. Nevyšel ale klukům z lavičky, kteří nehráli agresivně a soupeř toho využil. Dostal se až do jedenáctibodového vedení,“ začal o zápasu hovořit Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Naštěstí jsme dokázali na vývoj zareagovat. Pomohli jsme si dalším střídáním. Když se nám navíc nedařilo, pomohli jsme si útočným doskokem,“ podotkl Vlček. „Kolín jsme udrželi, co se týká doskoků na uzdě. Rozskákal se až ve čtvrté čtvrtině,“ dodal Czudkův asistent.