Děčín – Pátý zápas čtvrtfinálové série basketbalové Kooperativy NBL se stál kořistí Děčína. Opava začala na severu Čech dobře, ale nakonec prohrála 87:93. Domácí Válečníci vsadili na extrémně tvrdý basketbal. Některé jejich zákroky byly přehlíženy. V úterý se celá série stěhuje do slezské metropole.

„Začali jsme s chutí, šli jsme na patnáct bodů, pomohla nám k tomu i dobrá střelba z dálky,“ hodnotil utkání asistent opavského kouče Kryštof Vlček. Děčín začal opavské vedení umazávat. „Dostali se do hry agresivní hrou, která byla na hraně. Táhli jsme Feštr s Pomikálkem,“ pokračoval mladý trenér. Druhý poločas se proměnil ve velký boj. Slezanům se vyfauloval Gniadek a jeho absence byla citelná. „Martin nám hodně chyběl. Musíme to urvat doma a do Děčína se vrátit,“ dodal Vlček. „Nebyli jsme lepší, ale šťastnější. Nebylo to dobré v obraně. Podali jsme ale heroický výkon a za to chci klukům poděkovat,“ řekl k zápasu domácí kouč Tomáš Grepl.