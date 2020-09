Basketbalisté Opavy se v pátek odpoledne představili v prvním utkání mezinárodního turnaje ve Spišské Nové Vsi. V zahajovacím duelu Memoriálu Vladimíra Jasenčáka porazil výběr trenérů Petra Czudka a Kryštofa Vlčka porazil s přehledem Svit 93:70.

Opava na Slovensku | Foto: BK Spišská Nová Ves

„Jsme rádi, že se nezavřeli hranice a my jsme si mohli na Slovensku zahrát,“ řekl úvodem trenér opavských basketbalistů Petr Czudek. „Pro nás je tento turnaj zpestřením přípravy. Kluci mají možnost poznat i jiný styl pískání zápasů. Bylo vidět, že týmy se neznají. Místy to skřípalo na obou stranách, a to hlavně v obranách,“ podotkl šéf opavské lavičky. „Postupně jsme si začali vytvářet náskok a zápas dotáhnout do vítězného konce. Nicméně jsem nespokojen s výkonem našich mladých hráčů, kteří si mysleli v době našeho vedení, že to půjde samo,“ uzavřel Petr Czudek.