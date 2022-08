Šok v basketbalové Opavě, Martin Gniadek ukončil kariéru

První přípravný duel odehrají opavští basketbalisté na palubovce v Brně, a to třicátého srpna. Následovat bude utkání s Ostravou. „Pak nás čeká Federální pohár. V rámci něj odehrajeme dalších šest zápasů,“ přiblížil Petr Czudek. Třiadvacátého září mají Slezané před sebou první vrchol sezony, kterým je kvalifikace o Ligu mistrů. Ta se odehraje v Bělehradu.

Co se týká nových tváří v týmu, tak zatím chybí Dontay Basset. „Dontay dorazí ve čtvrtek nebo v pátek. Od pondělí začne naplno trénovat. Kuba Mokráň se připojí ke slovenské reprezentaci. Domluva je taková, že pokud nebude mezi hráči, kteří budou hrát, po týdnu se vrátí k nám,“ řekl ještě Petr Czudek.

Tréninkové dávky s týmem taky polyká Radim Klečka. Zkušený rozehrávač se vrátil po dalším vleklém zranění. „Radim je u nás na měsíčním try outu. Odtrénuje s námi celý srpen a pak se rozhodneme. Záleží na něm, jak se bude cítit,“ poznamenal kouč.

Doslova šokem pondělního rána bylo oznámení Martina Gniadka, že končí svou profesionální kariéru. „Zaskočilo mě to, ještě jsem nevstřebal. Pro tým je to velká rána,“ přiznal trenér Petr Czudek. Opava přišla nejen o kvalitního hráče ale také o lídra kabiny. „Je to čerstvé ale musíme to řešit,“ dodal zkušený kouč. Aktuálně je ve hře návrat Keenana Gumbse.