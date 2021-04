Ostravský Radovan Kouřil patřil ke klíčovým postavám Hanáků. Těm ale sezona nevyšla. „O Radovana jsme měli velký zájem. Radim Klečka je dlouhodobě mimo, navíc zdravotní problémy má Lukáš Bukovjan. Hrát s jedním rozehrávačem by byl velký risk,“ řekl sportovní ředitel a trenér BK Opava Petr Czudek.

Pětadvacetiletý Kouřil patřil ke klíčovým postavám Olomoucka. Letos odehrál za ně třicet zápasů. Jeho velká devíza je v tom, že v Opavě hrával. Pomohl ji ke stříbrným medailím, následně si zahrál i Ligu mistrů. „Zná naše systémy, zná dobře kabinu. Jeho začlenění nebude problémem. Naše síla s ním půjde nahoru,“ míní šéf opavské lavičky. Radovan Kouřil se k týmu připojí ve středu a ve čtvrtek by měl už naskočit do zápasu v Brně. K tomu, zda Opavští s bývalým mládežnickým reprezentantem budou počítat i pro příští sezonu, Petr Czudek řekl: „Momentálně řešíme tento soutěžní ročník. Co bude dál, se teprve uvidí.“

Opava měla na radaru i jeho spoluhráče Františka Váňu, který by měl od nové sezony nastupovat za Nymburk. „S Františkem jsme byli domluveni. Bohužel došlo k administrativním problémům a jeho příchod se k nám s největší pravděpodobností neuskuteční, a to mě moc mrzí,“ přiznal Petr Czudek.

Opavští jsou oproti předchozím sezonám na přestupovém trhu aktivní. Před nedávnem totiž do Opavy zamířil zkušený pivot Petr Bohačík. „Chceme po nadstavbě udržet druhé místo a v play off dojít co nejvýše. Naším cílem je účast v pohárové Evropě,“ řekl jasně sportovní ředitel BK Opava. Opavský fanoušek se tak má na co těšit.