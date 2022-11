Opavský celek začal slušně. Už v první čtvrtině naznačil, že dvě porážky v řadě stačily. Celkem mu to podalo z dálky a první čtvrtinu vyhrál 26:19. Ve druhé desetiminutovce šel už do šestnáctibodového vedení a vypadalo na pohodový zápas. Opak byl pravdou. Už ve druhé desetiminutovce totiž začala Sluneta náskok svého hostitele umazávat. Do velkého laufu se dostal Pecka, kterému to neskutečně lepilo. „Už ve druhé čtvrtině jsme byli málo agresivní. Víme, Ústí má velmi dobrý, útočný a kreativní tým. Jsou rychlí, hrají výborně jedna na jedna. My jsme jim dali ve druhé čtvrtině čuchnout,“ poznamenal opavský trenér Petr Czudek. „Dostali jsme dvaatřicet bodů,“ kroutil hlavou.