„Jsme za to rádi, že jsme mohli národní tým v Opavě hostit. Svou roli sehrály dva faktory. Jedním byl Petr Czudek, který u reprezentace působí jako asistent. Druhým bylo to, že jako klub jsme hráli v pohárově Evropě, přesněji FIBA Europe Cup a zástupci FIBA se mohli přesvědčit, že mezinárodní utkání umíme připravit,“ podotkl Radim Vysocký.

„Kdybychom tuto zkušenost neměli, šance přivést nároďák do Opavy by nebyla téměř žádná,“ přiznal opavský šéf. Na rozdíl od jiných reprezentačních oken, to opavské bylo specifické v tom, že bylo zcela v režii opavské strany. „Reprezentační okno jsme připravovali pro Českou basketbalovou federaci na klíč, což není běžným pravidlem. Vše jsme řešili my na lokální úrovni s firmami z okolí, a to od polepů až po celou organizaci. Měli jsme i vlastní stolek, ochranku,“ přiblížil šéf BK Opava. „Dokonce i naše roztleskávačky Divošky si užily reprezentační premiéru. Pro jiné zápasy je zařizuje agentura, teď tomu bylo poprvé jinak,“ pokračoval Radim Vysocký.

Reprezentační zápas naplnil i opavské hotely. „V průběhů tří až čtyř dnů jsme plně obsadili hotel Katerain, ve kterém měla svou základnu litevská reprezentace. Český tým využíval servisu hotelu v hale. Funkcionáři FIBA a rozhodčí obsadili hotel Kramer. Zástupci ČBF a České televize byli ubytovaní v Koruně a Parkhotelu,“ prozradil ještě Vysocký. Celkově šlo o nějakých 120 lidí. K tomu je třeba ještě připočíst i fanoušky a litevské novináře.

Opavští pořadatelé museli řešit problémy, které vznikaly nárazově. „Před utkáním začalo sněžit. Museli jsme proto operativně ve spolupráci s Technickými službami odklidit místa pro přenosové vozy. Za půl hodiny byly plochy čisté,“ podotkl předseda představenstva BK Opava. „Museli jsme také sehnat náhradní koš. Ten, který odpovídal požadavkům, jsme si zapůjčili v Pardubicích,“ dodal ještě.

K úplné dokonalosti chyběla plná hala diváků. „Prodáno bylo 2800 vstupenek. Měli jsme navýšeny i kapacity občerstvovacích zařízení. Bohužel přišla opatření a do haly mohlo jen tisíc fanoušků. I ti ale vytvořili parádní atmosféru. Myslím si, že i Kuba Šiřina prožil důstojné rozloučení s reprezentační kariérou,“ mínil Radim Vysocký.

Opavský klub dostal za uspořádání reprezentačního okna pochvalu. Slovy chvály nešetřil například ředitel soutěží FIBA Ljubomir Mandič. „Je to pro nás velké ocenění, jsme za něj rádi a věřím, že se reprezentace opět v Opavě objeví, a to dříve, než po sedmnácti letech. Chceme zažít, aby národní tým hrál u nás před vyprodanou halou,“ zakončil Vysocký.