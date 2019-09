Od dopoledních hodin probíhaly závody dětí, ve kterých se neztratily ani děti z opavského oddílu. Hlavním závodem byl však dvaačtyřicetikilometrový závod, který kvůli vydatnému dešti odstartoval odpoledne s půlhodinovým zpožděním.

Dokonce evropský pohár tahačů probíhající na nedalekém autodromu byl úplně zrušen. Bruslaři ovšem obuli speciální kolečka na mokro a vyrazili vstříc 10 okruhům okolo zatopeného lomu Matylda.

Nejdříve odstartovaly ženy, mezi nimiž nechyběla ani Štěpánka Forejtková, která pro LUIGINO získala titul mistryně ČR v kategorii U50.

Výrazně početnější mužské pole, které bylo okleštěno o české reprezentanty, kteří se účastnili ME ve Španělsku, nabízelo otevřenou taktickou bitvu mezi mnoha, na vítězství namotivovanými, jezdci. Největším opavským želízkem byl junior Jan Jelínek, který se hned od počátku usadil ve vedoucí skupině a po celou dobu maratonu si držel přední pozice tak, aby byl připraven pro případný únik někoho ze soupeřů.

Žádný výraznější únik se však nekonal, a tak rozhodovalo až poslední kolo, do kterého jela ještě celá skupina kompaktně. Jan si stále držel pozici na čele skupiny a to se mu vyplatilo. V cílové rovince nejdříve poodskočil také junior Jakub Holubec, který svůj nástup dotáhl až do konce a závod vyhrál. Jan Jelínek se vytáhl za nastupujícím Tomášem Ptáčníkem a právě tito dva doplnili stupně vítězů.

„Je to můj největší úspěch v mé dosavadní bruslařské kariéře, Podařilo se mi porazit několik závodníků, kteří jsou již několik let mými sportovními vzory. S trenéry jsme ladili taktiku po nevydařeném závodě minulý týden na Slovensku a to se mi podařilo. Jsem za tento úspěch moc rád,“ řekl po závodě Jan Jelínek, který obsadil celkové 3. místo a 2. místo mezi juniory.

Šimek Jan