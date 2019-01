Praha - Třetí ročník Středoevropského šampionátu mladých koní a Bentley Praha parkúr Cup se o víkendu konal v areálu Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradištku u Sadské. Třídenního zápolení se ve větším počtu zúčastnili i jezdci našeho regionu a v silné konkurenci si nevedli špatně.

Jan Zwinger na koni Limit 5 (Stáj Mustang Lučina). | Foto: Jiří Gebauer

V hlavní sobotní soutěži, S* 130 cm, která se nejela na čas, ale na rozeskakování, startovalo osmatřicet dvojic. Vyhrál opavský Jiří Hruška s Radkem, letošní vítěz Velké ceny Ostravy.

Druhý skončil letošní juniorský mistr republiky Jan Zwinger s Cartouchem (Stáj Mustang Lučina) a v nedělní soutěži stejné obtížnosti se žolíkem mezi třiatřiceti soupeři zvítězil, tentokrát s Limitem 5.

Navíc vyhrál i první soutěž ve dvoufázovém skákání s Limitem 5 ve startovním poli šestašedesáti jezdců.

Výsledky jezdců naší oblasti



Pátek



Dvoufázové skákání 110/120 cm (66 startujících): 1. Jan Zwinger - na koni Limit 5, 2. Zdeněk Žíla - Le Platon Jolanka (oba Stáj Mustang Lučina)



L*- 120 cm (64): 1. Zdeněk Žíla - El Paso II, 3. Jan Zwinger - Limit 5 (oba Stáj Mustang Lučina)



Stupňovaná obtížnost do 130 cm se žolíkem (40): 2. Marek Hentšel - Kolumbia Auto Sitta (JK Baník Ostrava), 3. Jan Zwinger - Sisi 5, 4. Jan Zwinger - Cartouche (Stáj Mustang Lučina), 5. Josef Kincl - Cascar (TJ JO Horymas Horní Město)



Sobota



ZL - 110 cm - pro 4leté koně - 1. kolo (18) - pro účastníky Středoevropského šampionátu mladých koní: 1. Jan Zwinger - Arafat (Stáj Mustang Lučina).



Soutěž L*- 120 cm - pro 5leté koně - 1. kolo (26 ) - pro účastníky Středoevropského šampionátu mladých koní: 6. Josef Kincl - Aramona (JK Hřebčín Amona Bolatice)



Soutěž S* - 130 cm - pro 6- a 7leté koně - 1. kolo (40) - pro účastníky Středoevropského šampionátu mladých koní: 3. Marek Hentšel - Columbia Auto Sitta, 5. Marek Hentšel - Sandino Auto Sitta (JK Baník Ostrava), 6. David Fialka - Semtex 1 (JK Mustang Lučina)



Stupňovaná obtížnost do 120 cm se žolíkem (31): 3. Karel Lamich - Georg (JK Opava-Kateřinky), 6. Klára Flisníková - Barthez Van Het (JK Equiteam Flisník)



Soutěž S*(47): 1. Jiří Hruška - Radek (JK Opava-Kateřinky), 2. Jan Zwinger - Cartouche, 5. Zdeněk Žíla - Al Campo (oba Stáj Mustang Lučina)



Neděle



Stupňovaná obtížnost do 130 cm se žolíkem (33): 1. Jan Zwinger - Limit 5 (Stáj Mustang Lučina), 2. Josef Kincl - Laura 12 (TJ JO Horymas Horymas Horní Město)



Dvoukolová soutěž S** - pro 6 a 7leté koně - 2. kolo (40): 5. Jiří Hruška - Mr. Vox Agromarket (JK Opava-Kateřinky)



Soutěž ST* - 140 cm (28): 4. Zdeněk Žíla - Eibisch II, 6. Zdeněk Žíla - Al Campo (Stáj Mustang Lučina).

Jiří Gebauer