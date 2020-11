Zápasy o postup na Mistrovství Evropy se odehrají v Litvě. Češi narazí na Dánsko a Belgii.

Český národní tým musel od šestého místa na mistrovství světa již podruhé měnit obsazení kapitánského postu. Vojtěcha Hrubana do litevské bubliny nepustily rodinné důvody, a tak před trenérem Ginzburgem stála nová volba. Nakonec ukázal na Jakuba Šiřinu, který v sobotu oslavil své 33. narozeniny.

Zdroj: Youtube

„Nečekal jsem to. Bylo to pro mě překvapení. Spíš to beru jako záskok za Vojtu, který se nemohl zúčastnit tohoto okna. Prostě jako náhrada v situaci, jaká je,“ řekl diplomaticky Jakub Šiřina.

A co zápisné do hráčské kasy? „Nikdy žádné zápisné do pozice kapitána nebylo. Funkce jsou víceméně jednoduché – řekneme si dresscode a pak nějaké předzápasové rituály. Jinak máme dobrou partu, takže tam není co korigovat. Tím to má kapitán lehčí,“ pronesla hvězda opavského týmu.

Zdá se, že i v nestandardních podmínkách bubliny, kterou kvůli globální pandemii musela FIBA ve spolupráci s domácími pořadateli vytvořit, všechno v českém týmu funguje, jak má. „Zatím žádné nové pořádky nebudou, nechám to tak, jak to je,“ potvrzuje Šiřina.

V zápase si poprvé roli reprezentačního kapitána vyzkouší v pátek proti Belgii. Druhé utkání odehrají Češi v neděli proti Dánsku. Oba zápasy začínají shodně v 15.30.