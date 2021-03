Mikuláš Pavlík před rokem skončil mládežnické kategorie a už se soustředí jen na mužskou ligu. Kromě opavského béčka hraje i za Basket Opava 2010. „S béčkem Opavy jsme letos spadli z první do druhé ligy, která je rozdělena na tři části, takže máme zápasy jenom ve východní části republiky. V „béčku“ pendlují také mladí z týmu „A“, letos s námi hráli Mička a Bukovjan, někdy Štěpánek. Máme tam stabilní tým kluků a skvělý kolektiv. Hrajeme spolu vlastně celý život,“ pousmál se Mikuláš Pavlík, svěřenec trenéra Davida Klapetka. O svém kouči tvrdí, že je spíše na „chlapský basket“. „Trénoval nás asi od třinácti a od té doby si nás drží. Čím jsme starší, tím víc mu začínáme rozumět. Je velmi tolerantní a hlavně dobře rozumí basketu, což je fajn a je to vidět,“ pochvaluje si.

Basketbal si vybral v šesti letech, kdy se zapsal do přípravky při ZŠ Šrámkova. Tam se poprvé potkal s velkou opavskou basketbalovou ikonou Petrem Czudkem. „V přípravce jsem začínal s kluky, se kterými hraji dodnes. Třeba i s Matoušem Kurečkou, který později nastupoval za ostravské Snakes a dnes hraje KNBL za opavské áčko. Když jsem byl na nižším stupni na Otické, začaly se rozvíjet přípravky na různých základních školách v Opavě. Ti šikovní pak vytvořili mládežnické týmy. Já jsem hrával i se staršími a jezdili jsme na různá mistrovství a myslím, že jsme byli celkem úspěšní,“ vrací se ke svým začátkům Mikuláš Pavlík.

Když přišel loni v březnu lock down, sportovní soutěže se zastavily. Sezona předčasně skončila i pro opavskou devatenáctku, které byl Pavlík součástí. „Každý rok jsme bojovali o postup do extraligy, ale vždycky nám to nějak uteklo, v březnu nám to překazil covid a teď se zase nehraje nic,“ posteskl si Pavlík. „Doba není dobrá. Nesmíme vůbec do haly a ani venkovní tréninky nemáme, protože je zima,“ smutní mladý basketbalista.

Kromě basketbalu se Mikuláš Pavlík věnuje i škole, konkrétně Slezskému gymnáziu, které spolupracuje mimo jiné i s BK Opava. Gymnázium zařizuje při utkáních Opavy rozhovory s hráči a sestřihy zápasů. „Nedávno se začal vysílat i basketbalový podcast, na kterém se náš gympl podílí. Jinak mě letos čeká maturita a vzhledem k tomu, že náš ročník to má docela složité, tak mám trochu strach. Ale myslím si, že se na to nedá vykašlat, protože člověk má v hlavě tu zodpovědnost. Hlavně se těším, že se nakonec znovu podíváme do školy. Bude to takové hezké zakončení,“ uzavřel povídání mladý basketbalista.