„Bohužel vyšetření v nemocnici pozitivně nedopadlo. Keenan si zlomil ruku a sezona pro něj skončila,“ potvrdil smutnou informaci opavský trenér Petr Czudek. „Je to pro nás velké oslabení. Keenanovi angažmá u nás vyšlo skvěle. Dobře zapadl do týmu a na palubovce byl hodně platný,“ dodal kouč Slezanů.

Podívejte se: Opavská osmnáctka remizovala se Znojmem

Pětadvacetiletý křídelník přišel do Opavy jako posila pro play off. Ve vyřazovacích bojích naskočil do deseti utkání. Na palubovce strávil v průměru 27,9 minut. Jeho průměrný bodový přínos byl 15,7 bodů na zápas. Exkluzivně mu vyšlo první semifinálové utkání s Brnem, ve kterém dal deset trojek a celkově zaznamenal sedmatřicet bodů.