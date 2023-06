/FOTOGALERIE/ Třetí finálový zápas opavští basketbalisté rozehráli v Děčíně skvěle. V prvním poločase vedli už o devět bodů, to ale bylo z jejich strany vše. Válečníci dokázali v oslabené sestavě zvednout hlavy. Svoboda s Nicholsem rozdávali doslova lístky na kolotoč. Děčín vyhrál 89:67 a vynutil si pokračování série. Ta se nyní ve čtvrtek stěhuje do Slezska.

Opava třetí finálový zápas nezvládla. | Foto: Jakub Pláteník

První poločas nebyl ze strany Opavských špatný, krom šestek se jim dařily téměř všechny herní činnosti. Když první čtvrtinu zakončil Kouřil trojkou s klaksonem, nevypadalo to vůbec špatně. „První poločas nebyl z naší strany špatný. Vedli jsme o devět bodů a kdybychom proměnili šestky, mohlo to vypadat jinak,“ řekl opavský kouč Petr Czudek.

Jenomže ve druhé čtvrtině se karta obrátila. Ve třetím dějství dali Opavští jen devět bodů. Na palubovce to místy pořádně jiskřilo. Kroutil byl dokonce po strčení do Gniadka vyloučen. Na druhé straně musel předčasně do kabin kondiční trenér Jan Zlámal.

„Druhý poločas nám vůbec nevyšel. Děčín byl jednoznačně lepší. Nichols se Svobodou si s námi dělali, co chtěli. My jsme utkání vůbec nezvládli. Přísnější měřítko snesl jen Kuba Šiřina. Ostatní nenabídli vůbec nic,“ kroutil hlavou kouč BK Opava.

Bylo vidět, že Opavští nezvládli zápas v hlavách. „Všichni nás srovnávají s Nymburkem, ale my jsme finále nikdy ještě nevyhráli. Musíme si dobře nastavit hlavy. To, co si řekneme v šatně, musíme přenést i na palubovku, to se nám dnes nepovedlo. Musíme nyní dobře zregenerovat a připravit se na čtvrteční zápas. Pokud nevyužijeme naší širší rotace, nemůžeme být úspěšní,“ zakončil kouč BK Opava. Čtvrteční duel na opavské palubovce začíná v 19.45.

BK ARMEX Děčín - BK Opava 89:67 (22:26, 42:44, 65:53)

Body: Svoboda 33, Nichols 23, Josipović 8, Kroutil 7, Bruner 6, Macháč 6, Jansa 6 - Šiřina 21, Kouřil 13, Mokráň 8, Farský 6, Slavík 5, Carl 5, Slavík 5, Gniadek 4, Jurečka 3, Zbránek 1. Rozhodčí: Hruša, Matějek, Salvetr. TH: 22/31:14/29. Dvojky: 23/34:16/36. Trojky: 7/27:7/25. Doskoky: 46:33. Fauly: 25:32. Diváci: 1200. Stav série: 1:2.