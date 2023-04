Opavě utekl závěr prvního poločasu, může vypadnout z první šestky

/FOTOGALERIE/ Ani jeden venkovní zápas v nadstavbové části nedokázali opavští basketbalisté dotáhnout do vítězného konce. V sobotu v Brně zlomil Slezanům váz závěr prvního poločasu, ve kterém šel favorit do trháku. Czudkův výběr nakonec prohrál 76:85 a hrozí mu účast v předkole play off.

Opavští basketbalisté prohráli v Brně | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík