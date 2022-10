„Začíná první pohárový zápas doma. Máme mladé kluky, kteří potřebují nabrat zkušenost s Evropou. Věřím, že i když se hraje ve středu, tak přijde hodně lidí. Přece jenom evropské pohárové zápasy jsou svátkem. Těšíme se,“ řekl trenér Opavy Petr Czudek. „Informace o soupeři máme. Kyperská liga má svou kvalitu. Spousta zkušených hráčů tam chodí dohrát kariéru. Není to úplně špatná destinace pro život. Naším cílem je se dostat do další fáze FIBY. Není to tak, že jdeme sbírat jen zkušenosti,“ podotkl opavský kouč.