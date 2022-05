Ten v závodu na pět kilometrů v roce 1980 zaběhl čas 13:24,99 a tato meta nebyla dodnes překonána. Šanci zbourat tento vousatý primát mohou běžci na Tyršově stadionu v Opavě, pokud by se to některému z nich podařilo, je pro něj vypsána tučná prémie v podobě 15 000 korun.

Podívejte se: Hlučín při střelecké chuti, Znojmo zničil sedmi góly

Mezi hlavní hvězdy závodu patří například brněnský Martin Zajíc, mistr České republiky v běhu na 10 000 metrů nebo pražský Viktor Šinágl, republikový mistr na 1500 a 5 000 metrů. V popředí by se měl pohybovat i Marek Chrascina, který byl bronzový na mistrovství světa v běhu do vrchu v roce 2019. Ženskou hvězdou mítinku pak bude opavská rodačka Vendula Hluchá, účastnice ME v běhu na 800 metrů.

Na své si ale přijdou i amatérští běžci, kromě závodu ELITY, který je určen atletům profesionálním, jsou totiž na programu i závody kategorie Open, ve kterých se představí amatérští sportovci z řad žen i mužů, ti se mohou registrovat i na místě, nejpozději půl hodiny před začátkem závodu. První závod na pět kilometrů je na programu v 17:00, zlatý hřeb dne v podobě skupiny běžců ELITY pak začíná v 18 hodin. Postaráno bude také o pitný režim fanoušků, pro které budou k dispozici zcela zdarma dvě bečky piva. Více informací naleznete na www.5k.4fan.cz. a sociálních sítích Opavské míle.