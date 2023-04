Basketbalistům opavské devatenáctky skončila sezona. Extraligový nováček má ale za sebou povedený ročník. Svěřenci trenéra Kryštofa Vlčka to dotáhli až do předkola. V něm po vyrovnaných bitvách vypadli se Sokolem Pražským.

Kryštof Vlček prožil s opavskou devatenáctkou dobrou sezonu | Foto: Ondřej Kovalčík

„Naše sezónní bilance 11 výher se shodným počtem porážek nás poslala do předkola play off proti Sokolu Pražskému. Jedná se o tým, který je složený z odchovanců osmi družstev včetně slovenského reprezentanta,“ řekl na adresu soupeře opavský trenér Kryštof Vlček. „První zápas v Praze se hrál před perfektní atmosférou a dokázali jsme se celkem třikrát dostat z více než deseti-bodového vedení soupeře. Celý zápas nás trápila vysoká sestava domácích a při absenci našeho Motyčky nám chyběly centimetry na všech postech,“ přiznal opavský stratég. „V utkání jsme ale předvedli playofového ducha a bojovali a zápas šel do koncovky, kdy byl bohužel soupeř šťastnější. Celý zápas nás táhl Henzl, Vavrečka dal šest trojek a Přecechtěl, i když proti o dva roky starším soupeřům, předvedl skvělý první poločas. Nejlepší hráč domácích byl Růžička, který už před dvěma lety nakoukl do nejvyšší soutěže za Děčín,“ dokončil komentář šéf opavské lavičky.

Sokol Pražský - BK Opava 78:75 (27:17, 42:43, 64:57)

Body Opavy: Henzl 23, Vavrečka 18, Myšák 12, Czudek 10, Scholz 4, Přecechtěl 3, Kadaňka a Arendarčík 2, Dubový 1.

V sobotu byla na programu odveta v Opavě. „Bohužel od konce první čtvrtiny nám úplně odpadla bojovnost, která nás o den dříve zdobila a trvala až do konce prvního poločasu. Soupeř si vytvořil takový náskok, že i když jsme si pomohli zónou a dokázali stáhnout sedmnáct bodů, na víc to nestačilo,“ povzdechl si Kryštof Vlček. „Byli jsme jasně horším týmem a soupeř svými zkušenostmi a fyzičnem nás bohužel v posledním zápase přejel,“ uznal Vlček a dodal: “Děkuji klukům za celosezónní práci, asistentům Davidovi Klapetkovi a Kamilu Ihrigovi za pomoc s tréninky a organizací a Rosťovi Dragounovi za fyzickou přípravu.“

BK Opava - Sokol Pražský 51:68 (12:25, 25:47, 41:55)

Body Opavy: Henzl 16, Kadaňka 14, Vavrečka a Scholz 6, Myšák 5, Arendarčík 2, Dubový 2.