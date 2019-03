Prostějov – Rozjetá Opava dostala velkou facku. Opavští basketbalisté po čtyřech vítězstvích v řadě předvedli dokonalý kolaps. Na palubovce v Prostějově po špatném výkonu podlehli domácímu Olomoucku 113:64.

Ilustrační fotografii | Foto: Foto: DENÍK

„Byl to zápas jak se Svitavami, ale v obráceném gardu. Nešlo nám vůbec nic, naopak domácím vše,“ povzdechl si asistent opavského trenéra Kryštof Vlček. „Nepodržela nás střelba z dálky, vázla nám komunikace v obraně. Olomoucku se rozehrál Dunans, brzy se k němu přidali další,“ hovořil dále mladý kouč. „Kluci si asi mysleli, že to půjde samo. Když přišli na to, že ne, bylo pozdě. A aby toho nebylo málo, Václav Bujnoch si poranil kotník,“ zakončil Vlček.