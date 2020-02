„Díky účasti Cataliny Pelaez, kolumbijské jedničky, se kterou jsem se měla potkat ve finále, byl tento turnaj zajímavější než obvykle. I když jsem byla mírným favoritem, pokud bereme v potaz světový žebříček, s Catalinou jsem nikdy nehrála a věděla jsem, že je velmi talentovaná, v juniorech patřila mezi nejlepší hráčky světa. O to větší radost jsem měla, když jsem ji porazila,“ řekla Anna Serne, profesionální squashistka žíjící ve Francii.

Na prestižním turnaji soupeřily ženy nejen z celé České republiky, ale kromě její největší rivalky Cataliny Pelaez z Kolumbie přijela také Kateřina Týcová z Německa. Prvním kolem prošla Anna hladce. Ve čtvrtfinále přehrála Kristýnu Vykouřilovou, sedmou hráčku českého žebříčku.

Hned v prvním setu si Anna poranila prsty na levé ruce, kterou hraje, a kvůli tomu nebyla v úderech přesná, ale i tak vyhrála 3:0 na sety (11:6, 11:7, 11:1).

V semifinále vyhrála nad Kateřinou Týcovou, pátou hráčkou německého žebříčku, také 3:0 na sety (11:1, 11:1, 11:8), kdy se soupeřka dostala do hry až v posledním setu. Ve finále českou jedničku čekala Catalina Pelaez, kolumbijská jednička a 76. hráčka světa. Soupeřky hrály rychlou vyrovnanou hru, ale Catalina nakonec na Annu nestačila a zápas skončil 3:1 na sety pro českou hráčku (11:6, 11:5, 9:11, 11:8).

„Příští týden odlétám na dva turnaje do Ameriky: Cleveland Classic s dotací 50 tisíc dolarů a poté přelétám do St. Louis na turnaj s 20 tisícovou dotací. Po těchto turnajích budu svou přípravu směřovat k Mistrovství České republiky, které se letos koná od 6. do 8. března v Ostravě,“dodala vítězka prvního turnaje roku 2020.

Tentýž víkend se na Strahově konal také mužský mistrovský turnaj. Vítězem se stal Jakub Solnický, squashista z Opavy, který v semifinále porazil dalšího opavského rodáka a českou jedničku Daniela Mekbiba. Oběma hráčům zápasy o 1. a 3. místo vzdali jejich zahraniční soupeři Sergio Garcia ze Španělska a Joan Lezaud z Francie.

MARIANNA KLIMUNDOVÁ