„Ačkoliv jsme byli nasazení do předkola z vyššího postavení než Děčín, tak favoritem byli rozhodně Válečníci, kteří v první polovině soutěže jen těsně nepostoupili do nadstavby A. Náš tým navíc v posledním týdnu trápily zranění a nemoci klíčových hráčů, takže jsme se na vrchol sezóny snažili připravit, jak jen to šlo,“ započal rozbor série opavský trenér David Zach. „V prvním utkání na naší palubovce jsme ukázali chuť bojovat o vysněný postup. Ve skvělé domácí atmosféře a za bouřlivé podpory z hlediště zejména od našeho týmu U19, jsme předvedli vyrovnanou první čtvrtinu,“ pokračoval šéf opavské lavičky. „Útočně se nám dařilo více méně po celou dobu utkání, ale bohužel naše obrana nebyla dostatečně kvalitní, aby zastavila talentovaný tým soupeře, který se v klíčových momentech mohl spolehnout na úspěšnou střelbu za 3 body a fyzickou hru pod košem,“ dokončil David Zach komentář k úvodnímu duelu.

BK Opava – Válečníci Děčín 75:98 (19:18, 35:49, 57:74)

Body Opavy: Harazin 27, Czudek 20, Motyčka 14, Zimmer 6, Glabazňa 4, Přecechtěl 2, Hejduk 2.

V odvetě na severu Čech bylo rozhodnuto prakticky po první čtvrtině. „Nedělní odvetě na palubovce Děčína předcházela dlouhá cesta přes celou republiku. Byli jsme odhodlání nedat soupeři nic zadarmo a vykřesat šanci na třetí zápas. Vítr z plachet nám bohužel vzala první čtvrtina, kdy nám zřejmě pod tíhou důležitosti utkání chyběla odvaha a potřebná kuráž,“ povzdechl si David Zach. „Naopak domácí začali zápas s velkou energií se kterou se nám nedařilo držet krok a navíc jsme se brzy dostali do problémů s fauly. Ve druhé čtvrtině jsme se konečně osmělili a začali předvádět lepší výkon na obou polovinách hřiště. Nicméně Děčín hrál velmi dobrý zápas a svůj náskok dokázal pomalu navyšovat,“ dokončil zápasové hodnocení.

Překvapení se nekonalo, Opava u favorita neloupila

Pro opavský výběr šlo o poslední duel sezony. „Porážkou v Děčíně tak pro nás končí letošní sezóna v extralize U17. Přes neúspěšné působení v předkole play off si ale dovoluji celý rok hodnotit pozitivně. Splnili jsme naše dva hlavní před sezónní cíle, kterými byly postup do nadstavby A a udržení Extraligy U17 pro ročníky 2007 a 2008,“ ohlížel se za celým ročníkem David Zach. Rád bych poděkoval všem hráčům za jejich přístup a chuť se zlepšovat v uplynulé sezóně a kolegům trenérům Dominikovi Ihringovi, Honzovi Zlámalovi a Šimonovi Kurečkovi za spolupráci při vedení kategorie U17,“ uzavřel ambiciózní trenér pohled na právě skončený ročník.

Válečníci Děčín – BK Opava 86:55 (23:6, 46:23, 75:40)

Body Opavy: Motyčka 19, Dubový 9, Harazin 7, Warisch 6, Zimmer 5, Přecechtěl 4, Czudek 2, Hejduk 2, Vrbický 1.