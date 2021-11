Vysoký Švéd si z toho ale těžkou hlavu nedělá. „Abych pravdu řekl, čekal jsem to. Musím se s tím vyrovnat, pracujeme na tom,“ řekl Mattias, který je jinak v Opavě zatím maximálně spokojený.

Markussi, po svém příchodu do Opavy jste se ihned stal klíčovým mužem opavské sestavy. Dokonce jste byl vyhlášen MVP měsíce září v české lize. Nicméně s přibývajícími zápasy si vás začali soupeři více hlídat, jsou na vás dobře připraveni…

Věděl jsem, že to přijde, že s přibývajícími zápasy se budou na mě soupeři více zaměřovat. Je vidět, že v přípravě na naše zápasy se mojí hře hodně věnují. V utkání mě zdvojují. Nezbývá mi nic jiného, než se s tím vyrovnat a bojovat s tím.

Je jasné, že na zvýšenou pozornost směrem k vaší osobě na to musí zareagovat celý opavský tým…

Musíme se adaptovat na soupeřovu hru. To je zase věcí naší zápasové přípravy. Určitě najdeme recept, abychom byli úspěšní.

V utkání s Benficou bylo vidět, že soupeři na vás praktikovali tvrdou hru. Některé zákroky na vás byly až za hranou, rozhodčí je ale nepískali.

Očekával jsem, že v evropských soutěžích budou rozhodčí hru více pouštět, bude to více fyzičtější a agresivnější. Je to podobné jako v české lize, když začne play off. Je to průprava na další část soutěže, kdy se bude podobným stylem hrát i v lize.

Jak zatím hodnotíte zápasy Opavy ve FIBA Euro Cupu?

Je to trošičku zklamání. Nechtěli jsme prohrát všechny tři zápasy. Třeba proti Benfice to nebylo špatné. Musíme se z jámy, kterou jsme si vykopali, dostat. Každopádně utkání ve FIBA Europe Cupu jsou pro nás dobrou zkušeností. Věřím, že si na vítězství sáhneme. Hrajeme ještě dvakrát doma a šanci uspět máme.

Jak zatím vnímáte diváckou atmosféru v opavské hale?

Miluji to, moc se mi to líbí. Opavští fanoušci jsou skvělí. Jsem rád, že diváci opět mohou chodit do haly. Věřím, že návštěvnost u nás v Opavě poroste. Musím říci, že lepší publikum než v Opavě jsem zatím v Česku nezažil.

Po utkání s USK Praha za vámi z hlediště přišel švédský fanoušek….

Před utkáním mě kontaktoval jeden pán, že je ze Švédska. Na zápas přišel a po něm jsme se pozdravili. Už se těším až do haly dorazí i má rodina, která se za mnou chystá. Ještě ale přesně nevím, kdy.